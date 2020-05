Chorzów w czasie pandemii: Na ulice miasta wraca życie. To efekt słonecznej pogody

9 maja rusza KajTeroz. To trzeci sezon Chorzowskiego Roweru Miejskiego

9 maja rusza KajTeroz. To trzeci sezon Chorzowskiego Roweru Miejskiego. Łącznie do dyspozycji mieszkańców jest 460 rowerów i 46 stacji wypożyczeń. Tegoroczny sezon rowerowy uruchomiono z opóźnieniem spowodowanym epidemią koronawirusa. Firma Nextbike Polska zobowiązała się do dezy...