Chorzów. Sylwester 2021/2022 z Polsatem na Stadionie Śląskim. Gigantyczna scena już stoi - zobacz ZDJĘCIA

Odliczanie do Sylwestrowej Mocy Przebojów

Już niebawem Stadion Śląski znów ugości muzyczne gwiazdy, a wszystko za sprawą Sylwestrowej Mocy Przebojów, która po przerwie powraca do Chorzowa.

Lista artystów wciąż jest aktualizowana, podobnie jak lista prowadzących imprezę. D tego grona dołączyła właśnie Izabela Janachowska, dla której będzie to pierwszy Sylwester, na którym wystąpi w roli konferansjerki. Pod koniec sierpnia tancerka zadebiutowała jako współprowadząca "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Teraz czeka ją debiut na dużej scenie Stadionu Śląskiego.