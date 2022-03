Chorzów. Rewitalizacja Rzeźni Miejskiej - zobacz ZDJECIA. Jak teraz wygląda?

Obiekt od lat popada w ruinę

W 2019 roku na terenie Rzeźni Miejskiej w Chorzowie kręcone były sceny do drugiego sezonu hitowego serialu TVP "Stulecie Winnych". Zabytkowe obiekty posłużyły do przedstawienia Warszawy z czasów II wojny światowej. Niestety, nie jest to zaskoczenie. Obiekt od wielu lat popada w coraz większą ruinę i przypomina dziś wielkie gruzowisko.

Kompleks budynków oddano do użytku 19 listopada 1901 roku. Był to wówczas najnowocześniejszy i największy taki zakład na Górnym Śląsku. W połowie lat 80. część obiektów została wpisana do rejestru zabytków. Rzeźnia przestała działać w latach 90. Od tego czasu, jej stan pogarsza się z roku na rok.

Niespełna 7 lat temu wybuchł pożar, po którym zawalił się dach dawnej masarni przy ul. Krakusa. Niedługo potem kolejne budynki zaczęły znikać z powierzchni ziemi i mało kto wierzył już, że uda się uratować chociaż część zabytkowego kompleksu. Pod koniec lutego okazało się jednak, że trwają prace projektowe dotyczące rewitalizacji Rzeźni Miejskiej.