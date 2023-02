Chorzów. Remont oddziału onkologii i hematologii dziecięcej. Zrobiło się radośnie i kolorowo. Zobacz ZDJĘCIA

„Dżungla” na oddziale onkologii i hematologii dziecięcej w szpitalu dziecięcym w Chorzowie

„Więc chodź pomaluj mój świat…” śpiewało Dwa plus Jeden. Wolontariusze oraz fundacjeIskierka- i DKMS wzięli to sobie do serca i stworzyli kolorowe i radosne miejsce dla cierpiących dzieci. Po ścianach skaczą dzikie zwierzęta. Wyposażono także świetlicę. Według koordynatorki Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie, barwne sale stały się „częścią dżungli”.