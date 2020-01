Chorzów: remont na 3 Maja już trwa, a od soboty przestaje jeździć tramwaj nr 11 ZDJĘCIA

Prace rozpoczęły nie od ul. strony ulicy Katowickiej, ale od granicy Chorzowa i Świętochłowic. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu dotyczyły odcinka od ul. Składowej aż do skrzyżowania na świętochłowickich Piaśnikach. Droga stała się jednokierunkową. Kierowcy mogą jechać nią jedynie do Świętochłowic. Kierowcy jadący od Świętochłowic "w górę" ulicy 3 Maja muszą skorzystać z objazdu ulicą Bytomską i Ślężan. Tam przekraczają granicę z Chorzowem i po przejechaniu ulicami: Opolską i Składową wrócą na ul. 3 Maja. Taka organizacja ruchu potrwa do lipca 2020 roku.

W poniedziałek 27 stycznia prace rozpoczną się na kolejnym odcinku ulicy 3 Maja. Chodzi o fragment pomiędzy ulicą Katowicką a Floriańską. Ulica na odcinku pomiędzy Katowicką i Floriańską stanie się jednokierunkowa w kierunku Świętochłowic. Dla kierowców jadących w przeciwną stronę przygotowano objazdy. Objazd do Bytomia zostanie poprowadzony ulicami: Miarki, Łagiewnicką i Krzyżową. Osoby chcące jechać do Katowic muszą skorzystać z objazdu ulicami: Floriańską i Krakusa. Postój samochodów będzie możliwy tylko w wyznaczonych miejscach.

Jak informuje Zarząd Transportu Metropolitalnego od soboty 25 stycznia 2020 r. do ok. 30 czerwca 2021 r. nastąpi całkowite wyłączenie komunikacji tramwajowej w ciągu ul. 3 Maja w Chorzowie oraz ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach. Tym samym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Tramwaje linii nr 11 będą jeździły na trasie Katowice Plac Miarki - Chorzów Rynek - Bytom Łagiewniki Zajezdnia. Jednocześnie uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa T11, która pokonywać będzie trasę Chorzów Rynek - Świętochłowice Piaśniki Skrzyżowanie - Ruda Śląska Chebzie Dworzec PKP, Autobusy zastępcze w dni robocze i częściowo w soboty jeździć będą co 15 minut i co 30 minut w dni wolne.

W efekcie prowadzonych prac modernizacyjnych na ul. 3 Maja w Chorzowie powstanie dwutorowa, nowoczesna infrastruktura tramwajowa a także nowe chodniki, ścieżka rowerowa, jezdnia i oświetlenie. Zadanie jest elementem „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską, a realizowane jest we współpracy spółki Tramwaje Śląskie S.A. i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. Na realizację inwestycji w zakresie tramwajowym wykonawca ma czas do końca czerwca 2021 r., zaś w zakresie zlecanym przez MZUiM 6 miesięcy więcej.