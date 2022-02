Chorzów przyjmie 500 osób z Ukrainy. Radni zadecydowali, że na wsparcie uchodźców przeznaczą milion złotych

Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę, w której zadecydowano o przeznaczeniu 1 miliona złotych na nieprzewidziane wydatki związane z obecną sytuacją kryzysową. Wskazane wyżej środki mają zabezpieczając podstawowe potrzeby bytowe 500 uchodźców z Ukrainy, których przyjęcie w Chorzowie zadeklarował dziś prezydent miasta, Andrzej Kotala.

Pomoc w pierwszej kolejności ma być skierowana do osób, żyjących w Tarnopolu, który od 2009 roku jest miastem partnerskim Chorzowa. Współpraca odbywa się przede wszystkim na polu działalności społecznej. Od lat wiele wspólnych projektów zrealizowały chorzowska Wyspa i tarnopolska Forteca, czyli placówki wspierające dzieci i młodzież.

- Boimy się o to, co się będzie działo na całej Ukrainie, boimy się o to, co się stanie z mieszkańcami Taropola. Podczas bezpośredniego połączenia z Tarnopolem i tamtejszymi władzami dało się wyczuć ogromne emocje, strach i obawy o losy państwa i miasta - relacjonuje Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta Chorzów