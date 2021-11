Chorzów promuje adopcję psów z miejskiego schroniska. Zdjęcia pupili zostały rozwieszone na przystankach

We wtorek, 16 listopada, przy ulicy Armii Krajowej odbyła się konferencja, mająca uświadomić czym tak naprawdę jest świadoma adopcja. Miejsce spotkania nie jest przypadkowe - na przystanku został umieszczony wizerunek psa Brysia - "skazanego za bycie dobrym psem".

- Ta kampania to kolejna odsłona akcji, w której zachęcamy jako Urząd Miasta do adopcji zwierząt. Pamiętajmy, że zbliżamy się do okresu świątecznego, ale nadal w naszym kraju pokutuje przekonanie, że piesek to dobry prezent. Nie, pies to zobowiązanie do końca życia. - wyjaśnia Kamil Nowak, rzecznik prasowy UM w Chorzowie.