Chorzów. Pożar w kamienicy przy Armii Krajowej. Kobietę uratowali policjanci

W poniedziałek 10 stycznia, kilka minut po 16 policjanci z chorzowskiej jedynki patrolując ul Armii Krajowej, zauważyli dym wydobywający się z jednego z mieszkań, znajdującego się na parterze kamienicy.

Gdy tylko zatrzymali się, podbiegł do nich mężczyzna i powiedział, że w tym mieszkaniu może być kobieta. Mundurowi za pośrednictwem dyżurnego wezwali na miejsce odpowiednie służby, jednocześnie próbowali się dostać do płonącego mieszkania, niestety nikt nie otwierał drzwi, na szczęście udało im się wypchnąć jedno z okien, co umożliwiło im wejście do środka. We wnętrzu w jednym z pomieszczeń zauważyli śpiącą kobietę, którą natychmiast ewakuowali w bezpieczne miejsce, a następnie powrócili do mieszkania i ugasili pożar.

Na szczęście tym razem nie doszło do tragedii, po zbadaniu przez załogę pogotowia ratunkowego okazało się, że dzięki szybkiej reakcji mundurowych 37-latka nie odniosła poważniejszych obrażeń i po przewentylowywaniu budynku mogła wrócić do mieszkania.