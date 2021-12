Chorzów. Otwarcie lodowiska w Parku Śląskim - zobacz ZDJĘCIA. Jakie atrakcje przygotowano dla pierwszych gości?

Otwarcie lodowiska w Parku Śląskim

Zimowa atrakcja została otwarta w niedzielę, 12 grudnia. Początkowo termin inauguracji został zaplanowany na piątek, 3 grudnia. Lodowisko mieści się na Placu Mistrzów, tuż obok Stadionu Śląskiego. Jego wymiary to 20x30 metrów. Podczas otwarcia pojawili się miejscowi reprezentanci, czyli prezes Stadionu Śląskiego, Parku Śląskiego oraz członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Wejście za symboliczną złotówkę

Obok lodowiska do dyspozycji będzie otwarta wypożyczalnia łyżew - płatna. Jak dodaje rzecznik prasowa, wejście będzie kosztować symboliczną kwotę - złotówkę. Projekt ten powstał, dzięki współpracy zarządu województwa śląskiego oraz "kotła czarownic". Dodatkowo na miejscu można wypożyczyć także łyżwy w cenie pięciu złotych.

Z atrakcji będą mogli skorzystać wszyscy - niezależnie od wieku. Jedynym wyjątkiem są dzieci poniżej 12 roku życia, będą mogły one skorzystać z lodowiska pod opieką osoby dorosłej. Wszystkie ważne informacje zostaną uwzględnione w regulaminie, który ukaże się w najbliższych dniach. Atrakcja jest czynna od wtorku do niedzieli, w godzinach od 12 do 20.