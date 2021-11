Chorzów: Ktoś wyłamał ogrodzenie do Legendii w Parku Śląskim. Czy to była próba włamania do wesołego miasteczka? Martyna Urban

W niedzielę, 31 października do redakcji zgłosił się czytelnik, który poinformował o wyłamanym ogrodzeniu do Legendii, Śląskiego Wesołego Miasteczka. Płot został oderwany od słupka, otwierając bezpośredni dostęp do Legendii. Czy było to włamanie?