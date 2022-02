Chorzów 30-50 lat temu. Stare zdjęcia zostały pokolorowane. Pamiętasz TAKIE miasto?

Chorzowska estakada. W tle charakterystyczny budynek dawnej hali targowej. Kiedy robiono to zdjęcie, ulokowana była tam firma POSTI. I to, co na nim najważniejsze, a czego najmłodsi chorzowianie nie znają: po prawej stronie, tuż przy samej ulicy i torach tramwajowych - zabudowania Huty Kościuszko.

Nie ma już kominów huty. Nawet estakada jest już inna. A pozostałe miejsca, które udało nam się uwiecznić na fotografiach? Zobaczcie, jak dawniej wyglądała kolejka linowa "Elka", ulica Wolności, szkoła na Klimzowcu... - kliknij w "zobacz galerię" poniżej.