Chorzów: 25-latek ukrył narkotyki... w piecu kaflowym. Mężczyznę zatrzymali chorzowscy policjanci. Teraz grożą mu 3 lata więzienia

Policjanci ze specjalnej grupy do zwalczania przestępczości narkotykowej z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie podejrzewali, że 25-letni mieszkaniec jednej z chorzowskich kamienic może handlować narkotykami. Mundurowi postanowili to sprawdzić i pojechali do mieszkania 25-latka. Mężczyzna jednak zwlekał z otwarciem drzwi.

- Bezpośrednio po wejściu do lokalu mieszkaniowego, kryminalnym z chorzowskiej komendy ukazał się młody mężczyzna, który był cały ubrudzony sadzą kominową. Był to dość nietypowe widok, zwłaszcza że mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, dlaczego jest tak bardzo ubrudzony - informuje st. asp. Sebastian Imiołczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

- Uwagę kryminalnych zwróciło także bardzo nerwowe zachowanie 25-latka - dodaje oficer prasowy z chorzowskiej komendy.

Chorzowscy policjanci przeszukali mieszkania. Wewnątrz paleniska kuchennego pieca kaflowego znaleźli szczelnie zamknięte plastikowe pudełko, w którym mężczyzna przechowywał ponad 50 gramów amfetaminy i marihuanę. Okazało się, że 25-latek widząc policjantów, ukrył narkotyki w piecu.