Bukiniści z Katowic przeniosą się do Chorzowa? Trwają rozmowy o nowej lokalizacji Kiermaszu Marcin Śliwa

W lipcu Kiermasz Bukinistów Śląskich opuści swoją dotychczasową lokalizację przy ul. Stawowej 6 w Katowicach. Wciąż trwają ustalenia dotyczące tego, co będzie dalej ze stoiskami, prowadzonymi przez czterech wystawców. Do tej pory rozważane były inne lokalizacje w Katowicach. Sami bukiniści chcieliby się przenieść w okolice Supersamu. Dość niespodziewanie, do rozmów o nowej lokalizacji popularnego kiermaszu włączył się Chorzów.