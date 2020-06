Budowa rynku w Chorzowie. Od otwarcia nowego rynku minął prawie rok. Tak powstawał chorzowski rynek. Pamiętacie? Zobaczcie zdjęcia

To właśnie na rynku w Chorzowie krzyżował się ruch tranzytowy - z Warszawy do Wrocławia, Poznania. Przebiegały tędy też linie tramwajowe. Trzeba było oddzielić "tranzyt" od ruchu miejskiego. To była kwestia bezpieczeństwa mieszkańców. Stąd właśnie projekt budowy drogi szybkiego ruchu nad chorzowskim rynkiem.

Przebudowa chorzowskiego rynku to - obok budowy Muzeum Hutnictwa - największa inwestycja ostatnich lat w Chorzowie. Kosztowała około 25 milionów złotych i trwała od końca 2017 roku do czerwca 2019. Wykonawcą prac budowlanych było konsorcjum firm PB Jaekel-Bud-Tech i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD.

Historia chorzowskiego rynku. Tak powstawał rynek w Chorzowie

Kształt rynku w Chorzowie był dokładnie zaplanowany. Usunięto hałdy i przesunięto bieg drogi Katowice-Bytom, tak by nie przecinała ona rynku. Rynek był placem otoczonym młodymi drzewami. Do 1905 roku był to plac targowy. To tutaj odbywały się targi. Na początku XX wieku na rynku mieszkańcy rozstawiali swoje towary. Można tutaj było kupić różne rzeczy, od ubrań, przez miednice i tary do prania, a także mięso i warzywa. 15 sierpnia 1905 roku otwarto, pierwszą na Górnym Śląsku, halę targową. Wtedy, z handel z rynku przeniósł się do Hali Targowej w Królewskiej Hucie.