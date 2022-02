Biathlon, curling i hokej na Stadionie Śląskim. Druga tura Rodzinnych Igrzysk Zimowej Akademii Sportu

Osoby, które przyjdą w najbliższy czwartek i piątek 24-25 lutego, na błonia Stadionu Śląskiego, będą mogły sprawdzić swoje umiejętności m.in. w biathlonie, curlingu, snowboardzie czy konkurencjach hokejowych. Każdy zawodnik otrzyma specjalną kartę do zbierania odznak, które będzie można wymienić na nagrody Zimowej Akademii Sportu. Do wygrania, prócz dyplomów i medali będą także specjalne chusty, a na najlepszych czekają rękawiczki, czapka, a nawet kurtka zimowa. To wszystko już w najbliższy czwartek i piątek od godziny 10.00 do 15.00.

Sportowa zabawa będzie także okazją do spotkania z dwukrotną medalistką mistrzostw świata w biathlonie, Weroniką Nowakowską, która przyjedzie do Chorzowa w piątek 25 lutego. Ambasadorka wydarzenia opowie o swoich sukcesach i przybliży wszystkim tajniki biathlonu. Nie zabraknie również czasu na zdobycie ich autografu czy zrobienie pamiątkowego zdjęcia.