Biały niedźwiedź, lisy polarne i renifery w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym? To projekt pod nazwą "Polaricum" WIZUALIZACJE

Pingwiny w śląskim zoo będą jeszcze w styczniu

Już w styczniu 2020 r., po ponad 40 latach do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego przyjadą pingwiny. Budynek z basenem dla tych zwierząt już jest gotowy. Teraz zwierzęta są przygotowywane do transportu do Chorzowa. To świetna wiadomość w Dniu Wiedzy o Pingwinach, który przypada 20 sty...