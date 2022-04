Atrakcje zoo w Chorzowie na majówkę. Wśród nich m.in. powrót minizoo i nowe zwierzęta na wybiegach

W ubiegłym tygodniu z czeskiego Zoo w Ostrawie do śląskiego ogrodu przyjechała nowa rodzina hulmanow, czyli średniej wielkości małp, które na wolności zamieszkują obszar Półwyspu Indyjskiego. W Chorzowie można zamieszkały dwie dorosłe samice i cztery młode tego gatunku. Będąc w okolicy małpiarni warto również zajrzeć do lemurów, gdzie zobaczyć można trójkę młodych małpek. Maluchy mają zaledwie dwa miesiące, ale już zaczynają puszczać swoje mamy i choć nieco niezdarnie, to już szaleją po wybiegu.

Zobacz zdjęcia: