Agonia handlu w Chorzowie. Przedłużające się remonty wpłynęły na przedsiębiorców

Czynsz to nie wszystko

— Obniżono nam czynsz o połowę, ale licząc tylko od podstawy. Realnie to 40%. Teraz nie sprzedaję sadzonek. Byłoby to nieopłacalne. Nie ma jak wystawić towaru na zewnątrz – mówi właścicielka kwiaciarni przy 3 maja.

Na jej działalność ma wpływ także trudniejszy dojazd jej klientów do pobliskiego cmentarza. To oni kupowali część kwiatów. Wspomniała także o drastycznych podwyżkach (do ok. 170 złotych) za śmieci w tym roku. Blisko połowa rozmówców sama poruszyła ten temat. Według ich relacji wcześniejsza stawka była około 4 razy niższa. Dochodzi także do pewnych paradoksów. Właściciel zakładu zajmującego się naprawami sprzętu elektrycznego i mechanicznego skarżył się, że musi płacić składkę za wywóz bioodpadów.