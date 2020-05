9 maja rusza KajTeroz. To trzeci sezon Chorzowskiego Roweru Miejskiego. Korzystać można z 460 rowerów miejskich

Przypomnijmy, że w 2019 roku z Chorzowskiego roweru Miejskiego skorzystano aż 276,4 tysięcy razy, a grono rowerzystów wzrosło do ponad 25 tysięcy. Najczęściej pokonywano trasy pomiędzy tymi stacjami: Park Śląski ZOO do Park Śląski – Pelikany (789 przejazdów), Rynek do Święta Jadwiga (783) oraz Park Śląski ZOO do Park Śląski – Elka (736).

Cennik wypożyczenia Chorzowskiego Roweru Miejskiego:

opłata inicjalna - 10 zł

od 1 do 15 minut - 0 zł

od 16 do 60 minuty - 1 zł

od 61 do 120 minut - 2 zł

Od 121 do 180 minut - 3 zł

Od 181 do 240 minuty oraz każda kolejna godzina - 4 zł

- Tegoroczną edycję promuje grafika z napisem, że w Chorzowie rowerzyści "cisną na KajTeroz". Nawiązuje ona do podbijającego ostatnio sieć hasła "In Poland we don't say... and it's beautiful" - wyjaśnia Kamil Nowak z UM Chorzów.