8. nowych zakażeń koronawirusem w woj. śląskim [1 kwietnia 2020]. Jest kolejna ofiara śmiertelna

Pierwszy przypadek koronawirusa w Alstom. Zamknięto halę

Pierwszy przypadek koronawirusa w Alstom. Firma oficjalnie nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła, by doszło do tego zdarzenia. Z innych źródeł wiemy, że 1 kwietnia zamknięto halę D13 w Świętochłowicach. Kilkanaście osób jest objętych kwarantanną. Wszystko przez to, że na swoj...